Bakan Varank, gençlerle basketbol oynadı



Bir gencin geleceğin meslekleriyle ilgili sorusu üzerine Bakan Varank, teknolojinin gelişmesiyle birlikte mesleklerin de değiştiğini belirterek, "Birçok şirket daha önce hiç olmayan meslek mensuplarını kendi bünyelerinde barındırmaya başladı. 5 sene önce 'veri etiketleyicisi' diye bir meslek yokken artık şirketler veri etiketleyen insanları işe almaya başladılar" dedi.