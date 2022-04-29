CHP’nin ABD Temsilcisi ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı

Bugün saat 17.45 sıralarında ABD'den İstanbul Havalimanı'na gelen Yurter Özcan, pasaport kontrolü sırasında hakkında açılan bir hakaret davası nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Özcan'in İstanbul Havalimanı Adliyesindeki işletmelerinin yapılmasından sonra serbest kalması bekleniyor.



Gozaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Özcan, "Ramazan Bayramı için ABD'den geldiğim İstanbul'a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış. Henüz detayları bilmiyorum. İfade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.