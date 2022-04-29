Elazığ’da şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nde 23 Kasım 2021'de askeri araç ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 2'si askeri personel olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Elazığlı Uzman Çavuş Yasin Kesik, kazanın ardından Elazığ'a getirilerek yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Uzun bir süredir tedavisi devam eden Kesik, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybederek dün akşam şehit oldu.

Şehit Kesik için İzzetpaşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Selami Aydın tarafından cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Asri mezarlığındaki aile kabristanına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Yasin Kesik'in evli ve 1 buçuk yaşında Gülce isminde kız çocuğu olduğu öğrenildi.