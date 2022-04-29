HALK TV sunucusu Şirin Payzın’dan akla ziyan tepki! Dine saygısızlığı, aşağılamayı ve dalga geçmeyi savundu!

"AİHM BİLE SİZİN GİBİ DÜŞÜNMÜYOR"

Cüneyt Er isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Tam da bu konuda, yani halkın dini değerlerini aşağılamanın hukuka aykırı olduğu konusunda AİHM bile sizin gibi düşünmüyor. Zaten laiklik kavramını alkol ve şort (ha bir de domuz eti var) dar eksenine hapsedenlerin laiklikten hiçbir şey anlamadığı da apaçık ortada" dedi.

"SİZ DİNE SÖVÜP ALAY ETMEYİ LAİKLİK ZANNEDİYORSUNUZ"

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Gülşah Özbek, Payzın'a tepkisini şöyle dile getirdi: Biz sizin laiklik anlayışınıza da demokrasi anlayışınıza da karşıyız referansımız hristiyan avrupa değil islamdır.. Siz dine sövüp alay etmeyi demokrasi .. bunu alenen yapmayı teşhir etmeyi de laiklik zannediyorsunuz.