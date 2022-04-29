HALK TV sunucusu Şirin Payzın’dan akla ziyan tepki! Dine saygısızlığı, aşağılamayı ve dalga geçmeyi savundu!

Bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanan Kadir Gecesi, Pegasus çalışanları içkili masada "Kadir Gecesi özel. Rabbim kabul etsin" notuyla bir paylaşım yaptı. Kadir Gecesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili olarak sosyal medyada tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Pegasus da tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak çalışanlarıyla ilgili kararın etik-ahlak kurulu tarafından verileceğini açıkladı.
ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI: ETİK-AHLAK KURULUNA AKTARILDI!
Pegasus açıklamasında şunları dile getirdi:
27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır.
ŞİRİN PAYZIN'DAN AKLA ZİYAN TEPKİ
Pegasus'un "gereken yapılacak" açıklaması sonrasında HALK TV sunucusu Şirin Payzın sosyal medyadan şirkete tepki gösterdi. Payzın, Kadir Gecesi'ne yapılan saygısızlığı görmezden gelerek dini değerlere saygısızlığı savundu. Payzın özel hayata ve laikliğe sığınıp şirketi de hedef alarak sosyal medyadan şunları söyledi: "Türkiye laik bir ülke. Bir kişinin kendi özel hesabından kendi tercih ettiği gibi yaşadığını, inandığını göstermesi nasıl cezalandırılır? İsteyen istediği gibi inanır, inancını yaşar Pegasus 'Bizim duruşumuzla alakası yok' demiş. Evet, anladık siz 'laik Türkiye'ye' karşıymışsınız! Burası bir din devleti mi? Pegasus din devleti kurallarını mı savunuyor? Bu işten çıkarmaları tarikatla bir sofrada oturan çıksa da yapabilecek misiniz? Pegasus mesela bundan sonra da mayo giyen çalışanını, askılı elbise ile dolaşan hostesini, sevgilisiyle poz veren pilotunu da mı atacak? Ayrıca bir dik durun. Bu kadar mı zor? Sana ne benim çalışanımın özel hayatından diyemeyecek kadar eğildiniz mi?"
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: ÖZEL HAYATTAN ANLAŞILAN BAŞKALARININ ÖZELİNE SALDIRMAK MI?
Şirin Payzın'ın bu sözleri bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Nilüfer Dilruba Yılmaz, Şirin Payzın'a tepkisini şöyle dile getirdi: Şirin hanım bir grubun dini inancına/kutsalına saldırmak, hakaret etmek ya da aşağılamakla özel hayatın nasıl bir ilgisi var bize izah eder misiniz? Özel hayattan anlaşılan başkalarının özeline saldırmak mı?
"AİHM BİLE SİZİN GİBİ DÜŞÜNMÜYOR"
Cüneyt Er isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Tam da bu konuda, yani halkın dini değerlerini aşağılamanın hukuka aykırı olduğu konusunda AİHM bile sizin gibi düşünmüyor. Zaten laiklik kavramını alkol ve şort (ha bir de domuz eti var) dar eksenine hapsedenlerin laiklikten hiçbir şey anlamadığı da apaçık ortada" dedi.
"SİZ DİNE SÖVÜP ALAY ETMEYİ LAİKLİK ZANNEDİYORSUNUZ"
Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Gülşah Özbek, Payzın'a tepkisini şöyle dile getirdi: Biz sizin laiklik anlayışınıza da demokrasi anlayışınıza da karşıyız referansımız hristiyan avrupa değil islamdır.. Siz dine sövüp alay etmeyi demokrasi .. bunu alenen yapmayı teşhir etmeyi de laiklik zannediyorsunuz.
"BU MESAJINIZLA AYRIMCILIĞI, HAKARETİ TEŞVİK EDİYORSUNUZ"
Ercan İnce isimli sosyal medya kullanıcısı ise Payzın'ın hakarete teşvik ettiğini belirterek, "Kişi, kuruluş ya da dini değerleri, eleştiri sınırlarının ötesinde aşağılayan, hakaret eden, dalga geçenleri gazetecilik etiği gereği kınamanız gerekirken sahipleniyorsunuz. İlkeleriyle çelişenin gazeteciliğine güvenilir mi? Bu mesajınızla ayrımcılığı, hakareti teşvik ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.
"KADİR GECESİ İÇTİKLERİ İÇİN DEĞİL, İSLAM DİNİ İLE AÇIKÇA DALGA GEÇTİKLERİ İÇİN TEPKİ ALIYORLAR"
Fevzi Ersin isimli sosyal medya kullanıcısı Payzın'ın yazdıklarına şöyle tepki gösterdi: Tamam laik ülkeyiz aksini söylemiyoruz zaten. Sen laikliğin ne olduğunu bilmiyorsun sorun orada. TCK 216 gayet açık. Kadir gecesi içtikleri için değil, İslam dini ile açıkça dalga geçtikleri için tepki alıyorlar. Suç işleyen birilerini işten çıkarmayı savunanı da görmüş olduk.
"BAŞKALARININ İNANDIĞI İLE DALGA GEÇMELERİ VE AŞAĞILAMALARI SÖZ KONUSU"
Onur Sivritaş sosyal medyadan Payzın'a tepkisini şöyle dile getirdi: Siz hakikaten saçmalıyorsunuz, kimse onların neye inanıp neye inanmadığına bir şey demiyor, başkalarının inandığı ile dalga geçmeleri ve aşağılamaları söz konusu. Bir insan yaşadığı toplumu ve değerleri bilmek zorundadır, orada provokatif bir durum söz konusu. İsterse her gün her saat içebilir bayılana kadar içebilir ama bayılmadan saçmalamaya başlarsa bu sizin özgürlük tanımınıza girmez tam tersi tecevüze girer.
"KUTSAL DEĞERLERLE DALGA GEÇECEK KADAR TERBİYESİZLEŞİR…"
Gökhan Ülke isimli bir avukat ise Payzın'a şunları yazdı: Nerede ne içerse içer. Aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar içer ama toplumun kutsal değerleri ile dalga geçecek kadar terbiyesizleşir bunu da kışkırtıcı bir dille yaparsa iş kanunu uyarınca fesih hakkı oluşur.Pegasus çalışanlarından tepki çeken paylaşım! Kadir Gecesi'nde 'Rabbim kabul etsin' diyerek alkollü alem fotoğrafı paylaştılar