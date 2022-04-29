Kılıçdaroğlu’nun algı operasyonu yine elinde patladı! Kaçak elektrikle şov yaptı

Ziyaret sırasında kaçak olarak elektriğin kapatıldığı öğrenildi.

29 Nisan tarihi sabah saat:10.00'da yapılan tespitte ise Dağıtım Şirketinin izni dışında kullanıcı tarafından kaçak olarak tekrar elektriğin bağlandığı ve şuanda bile evde elektrik olduğu ancak kaçak olarak elektirk kullanımı olduğu tespit edildi.