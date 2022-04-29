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Giriş Tarihi: 29.4.2022 13:59

MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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