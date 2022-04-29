MSB duyurdu! 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.