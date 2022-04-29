Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 24 Mart 2020'den sonra bir ilk! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Giriş Tarihi: 29.4.2022 22:12 Son Güncelleme: 29.4.2022 22:34

Son dakika: 24 Mart 2020'den sonra bir ilk! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika: 24 Mart 2020’den sonra bir ilk! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 29 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020’den sonra ilk kez bugün 10’un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" ifadeleri kullandı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Koronavirüs verilerini paylaştı.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU:

24 MART 2020'DEN SONRA İLK KEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" ifadeleri kullandı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 095 Kovid-19 testi yapıldı, bin 924kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 8 bin 302 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85 ,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

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Son dakika: 24 Mart 2020'den sonra bir ilk! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
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