Son dakika: 24 Mart 2020’den sonra bir ilk! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU:

24 MART 2020'DEN SONRA İLK KEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" ifadeleri kullandı.