Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 29.4.2022 18:19 Son Güncelleme: 29.4.2022 18:29

Son dakika: Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı

Son dakika: Gaziantep’te eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı

Son dakika haberleri: Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs'ı kana bulamak için harekete geçen teröristler yakalandı. Gaziantep merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda 9 terörist gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesinde çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, hem Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak, hem de Ramazan Bayramı'nı ve 1 Mayıs'ı kana bulamak için çeşitli sansasyonel eylem hazırlığı içinde olan terör örgütlerine yönelik operasyonda 2 PKK'lı terörist, 1 DEAŞ'lı terörist ve 2 FETÖ mensubu terörist yakalandı.

Gaziantep merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda toplamda 9 terörist gözaltına alındı.

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Son dakika: Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı
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