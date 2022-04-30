5 yıl sonra Kâbe’yi ziyaret

günlük resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de umre ziyareti gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un davetiyle önceki gün Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti. Cidde'de resmi törenle karşılanmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el Suud ile görüşen Erdoğan daha sonra Mekke'ye geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke ziyareti çerçevesinde Kâbe'ye geçerek umre yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a umre sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son umre ziyaretini, Şubat 2017'de Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirmişti.