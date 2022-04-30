SON DAKİKA: Bekir Bozdağ’dan Almanya’ya Osman Kavala tepkisi! Berlin büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

Son dakika haberleri: Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması üzerine Almanya küstah bir adım atarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Bu tepki çeken kararın ardından Türkiye'den hamle geldi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu duruma tepki gösterdi. "Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." diyen Bakan Bozdağ, Türkiye'nin tam bağımsız bir devlet olduğunu vurguladı. Bozdağ, "Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
"HADDİNİ AŞTI"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması,Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir.
Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi: Haddini aştı... | Video
"TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR"
Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum."
"KÜSTAHLIKTIR"
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, "Osman Kavala'ya verilen mahkumiyet cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılması küstahlıktır." paylaşımını yaptı.
Türk yargısının bağımsız olduğunu belirten Tunç, "Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında Almanya'nın tutumu iç işlerimize karışmaktır, kabul edilemez. Türkiye'de binlerce mahkumiyet kararı arasından Batı'nın yalnızca Osman Kavala ile bu derece ısrarlı şekilde ilgileniyor olmaları Gezi olaylarının dış destekli bir darbe girişimi olduğunu da gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.
SON DAKİKA: BERLİN BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisini bugün çağırması üzerine, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından saat 17.30'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Dışişleri Kaynaklarından alınan bilgilendirme şöyle: "Büyükelçi Schulz'a Berlin Büyükelçimizin ülkemizdeki bir davayla ilgili olarak diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını ve sözkonusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesini kınadığımız ifade edilmiştir.
Büyükelçi Schulz'a ayrıca, bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkûmiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağı, Türkiye'nin, Anayasasının ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğu, Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiği kaydedilmiştir. Büyükelçiye ayrıca Viyana Sözleşmesi'nin içişlerine müdahale etmeme ilkesi de hatırlatılmıştır."