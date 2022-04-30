Bakan Dönmez, AK Parti Kocaeli Teşkilatının iftarında konuştu

AK Parti Kocaeli İl Teşkilatının Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Dönmez, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana hakkı ve hakikati anlatmak için arşınlanmadık tek bir yer, çalınmadık tek bir kapı bırakmayan bu davanın neferleri sayesinde zaferlerine yeni zaferler eklediklerini söyledi.

Dönmez, birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiş, birbirini tamamlayan, zafere adanmış dava erleri olduğu sürece bu hak davanın hiçbir zaman yere düşmeyeceğini kaydetti.

Muhakkak birilerinin bayrağı daha yükseklere kaldıracağını ifade eden Dönmez, "Bizler ülkemize, milletimize, davamıza sevdalıyız. Bizler bu ülkeye, bu millete aşığız. Hizmet, medeniyet ve millet diyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Asla yorulmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' diyerek asla yavaşlamayacağız." diye konuştu.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetinin adı olduğunu vurgulayan Dönmez, "Birileri boş lakırdılarla, yalanlarla, iftiralarla siyaset yaptığını zannededursun, bizler milletimizden aldığımız emanete halel getirmemek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Dönmez, Kocaeli'ye yaptıkları yatırımlara değinerek, "Kocaeli'ye enerji alanında son 19 yılda 4,37 milyar liralık yatırım yaptık. Sadece 2021 yılındaki yatırım tutarımız 903 milyon lira. Bu yıl da inşallah 1,82 milyar liralık bir yatırımı daha hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, 2023 seçimlerine az bir zaman kaldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"AK Parti teşkilatları her zaman hazır ve nazır. Biz sadece seçim yaklaştığında göstermelik iş yapanlardan, milletimizin gözünü boyamaya çalışanlardan değiliz. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. İktidara aday olanlar ne vadediyor? Bir tarafta eski zihniyete dönmeyi, eski Türkiye'yi yeniden canlandırmayı vadedenler. Diğer tarafta yenilenmeyi, ilerlemeyi, gelişmeyi vadeden AK Parti ve Cumhur İttifakı. 2023'te bir karar vereceğiz. Eski Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlara, 28 Şubat'ın bugünkü bekçilerine mi destek vereceğiz yoksa vesayet defterini sonsuza kadar kapatan AK Parti'ye mi? Bir düşünün.

Türkiye, son 20 yılda nereden nereye geldi? 2000'lere kadar acziyet içine düşen Türkiye nerede, bugünün Türkiye'si nerede? Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan, çalışan, üreten bir Türkiye'nin temellerini attık. Artık çıktığımız bu yoldan, elde ettiğimiz bu kazanımlardan geriye dönüş yok. Milletimiz buna izin vermez. Bir de şu açıdan düşünelim. Seçim sonucuna en çok kimler sevinecek? Kimler ellerini ovuşturacak? Bir taraftan Avrupa'ya ülkesini şikayet etmekten utanmayanlar, 'Seçilirsek Cumhurbaşkanını yargılayacağız.' diyenler, millete parmak sallayarak 'Hesap vereceksiniz.' diye nefretini kusanlar, 'Bütün yatırımları durduracağız.' diye heveslenenler, Gezicileri savunacağım diye Sultan Abdülhamid Han düşmanlarını göklere çıkaranlar... Bunlar mı milletimizin derdiyle hemhal olacak? Bunlar mı Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak?"

Dönmez, arka planda görünmeyen destekçilerin olduğunu dile getirerek, "Adını zikretmiyorlar ama her daim birlikte poz vermekten, ana muhalefetin milletvekilleri her daim destek açıklamaları yapmaktan geri durmuyor. Belediyelere doldurduğunuz Kandil kadrolarının hesabını yüzünüz kızarmadan, utanmadan nasıl çıkıp milletimize anlatacaksınız? Bunların tek yaptıkları iş var o da Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımak. Millete meydan okuyanlar, millete tepeden bakanlar, millete rağmen siyaset yapanlar. Hepsi geldi geçti. Sizler de gelip geçeceksiniz. Bir tek millet için, millet adına siyaset yapanların isimleri kaldı zihinlerde. Milletle beraber yürüyenlerin isimleri kaldı. Bizim gönül bağımız milletimizle. Bizim derdimiz milletin rızasını almak, takdirini kazanmak. Birilerini memnun etmek, onların gönlünü hoş tutmak değil." şeklinde konuştu.

"SIRF 'ELEKTRİK YOK' DEMEK İÇİN ZİYARET SAATİ ELEKTRİKLERİ KİM KESTİ?"

Dönmez, şu aralar ana muhalefetin liderinin yalan ve iftiralarla dolu bir kampanya yürüttüğünü söyleyerek, "Önce '4 milyon abonenin elektriği kesik.' dedi. Yalanını rakamlarla ortaya koyduk. Ardından geçen hafta ziyaret ettiği evin 'Elektrikleri 4 aydır kesik.' dedi. Öyle olmadığını belgelerle ortaya koyduk. Dahası ziyaret ettiği evde gün boyu elektrikler kullanılırken sırf 'Elektrik yok' demek için ziyaret saatlerinde o elektriği kim kesti? Bunu kendilerine sorduk, hala da cevap bekliyoruz. Ziyaretten sonra da o elektriği kim açtı? Bunlara laf anlatmak aslında zaman israfı ancak gel gör ki meydanı da bunların yalanlarına, iftiralarına bırakacak değiliz. Geçenlerde İstanbul'da bir evi daha ziyaret etti, bakalım oradan da ne çıkacak?" diye konuştu.

Bunların derdinin milletin derdini, milletin gündemini konuşmak olmadığını belirten Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunların derdi kirli oyunlarla, manipülasyonlarla nasıl ederim de iktidarı ele geçiririm çünkü içlerindeki kin ve nefret o denli büyüdü ki daha şimdiden kimleri tasfiye edeceklerini, kimleri al aşağı edeceklerini, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları nasıl bir kalemde harcayacaklarını pervasızca konuşmaya başladılar. Biliyorum milletimiz feraset sahibidir. Milletimiz zahirin arkasındaki batını görür. Böyle oyunlara asla prim vermez. Siz isteseniz de istemeseniz de büyük ve güçlü Türkiye olacak. Yerli ve milli üretimde dünyada söz sahibi olacak. Yerli teknolojilerle dünyaya meydan okuyacak. Dünya çapında projelerle adından daha fazla söz ettirecek. Bizler de bu uğurda son nefesimize kadar mücadele edeceğiz inşallah."

Konuşmasının ardından Dönmez, partililerle programa videokonferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

İftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile teşkilat mensupları katıldı.