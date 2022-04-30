Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na çok sert sözler: Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK kampında fotoğrafı çıkan İBB personelinin tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından 'Demedi demeyin' diyerek, "Sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kara teslim olduğu dönemde, balıkçıya gitmesi ile ilgili "İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü" ifadelerini kullandı.
'DEMEDİ DEMEYİN'
PKK kampında fotoğrafı ortaya çıkan İBB çalışanının tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik paylaşım yapan Bakan Soylu, "Sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?" dedi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından "3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı !
Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin… İBB'ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz!
Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?" paylaşımını yaptı.İBB'deki skandalda yeni detaylar! 3 ay önce kurulan şirkete adrese teslim ihale! İmamoğlu hakkında suç duyurusu... İBB çalışanı terörist tutuklandı PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar... Son dakika: İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni PKK’lı İBB çalışanları ifşa oluyor! ‘Sabıkası temizdi’ açıklaması yalan çıktı Son Dakika Haberi: İşte İBB'deki skandal ihale soygunun perde arkası! Ekrem İmamoğlu’nun kirli kasası o kişi mi?