Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na çok sert sözler: Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez

Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin… İBB'ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz!

Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?" paylaşımını yaptı.

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