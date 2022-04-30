Toplu ulaşımda uygulanmayan indirim Ankaralı vatandaşı isyan ettirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımdaki skandalına vatandaşların tepkisi gecikmedi. İndirim yapıldı açıklamasına rağmen uygulanamayan indirime vatandaş adeta isyan etti. İşte Ankaralı'nın tepkisi:

Nehir Arbas: "Komik misin sen Mansur Yavaş? Tiyatro stand up yapsana daha iyi iş çıkarırsın. Zaten seferler yarım saatte bir geliyor. Kim binecek? Kuyrukta öndeki adam 4.5 TL basacak arkadaki adam saat geçince 6.5 TL"

Savaş Başar Tonguç: "Vatandaşa indirim yaptım, siz kullanmıyorsunuz' gibi olmuş. Vatandaş sabahın altısında ne yapsın indirimi? Vatandaşa değil de daha çok belediye 'Kendi otobüsüm boş gitmesin kâr edeyim' gibi olmuş. Yap saat saat 08:00 de anlayalım niyeti."

Emel Yaralıoğlu Alıcı: "Bu nasıl bir saat aralığıdır? Lutüf mu ettiniz şimdi?

Mertas Çilali: "Millet 45 dakikada birbirini linç edecek? Zaten tıklım tıklım dolan otobüsler, şimdi iyice dolacak. Bir de bilerek küçük otobüs çıkartırlar. Sabahları böyle hayır yapacağınıza hiç yapmayın daha iyi. Saat: 07:00, 08:00, 09:00'da binen vatandaşın suçu ne? İlla 6 da mi binmesi lazım."

Evren Gümüştaş: "O saatte kaç kişi binecek? Zaten bekle bekle gelmiyor otobüsler. Saat aralıkları düşmeli. Otobüsün gelmesini bekle, metronun kalmasını bekle.. Şimdi de indirim saati mi kovalayacağız?

Hüseyin Ülker: "İndirim periyodik olarak sabah saat: 06.00-09.00, akşam da 17.00-18.30 arası olursa daha çok vatandaş faydalanmış olur. Dünyadaki ulaşım sistemi zaten kâr edilmeyen kurumlardır"

Volkan Arıkan: "Zaten boş boş işlerle uğraşıyor. Mamak Köprüsü'nü bile bitiremedi."