Toplu ulaşımda uygulanmayan indirim Ankaralı vatandaşı isyan ettirdi

Ankara'da kent içi ulaşımda saat 06.00-06.45 arası tam biletin 4.5 TL olmasına ilişkin indirimli tarife uygulaması başladı. Ancak uygulamanın ilk gününde bu saatlerde toplu taşımayı kullanan bazı vatandaşlardan 6.5 TL ücret alındı. 'Erkenci tarife' uygulaması kapsamında kent içi ulaşımda saat 06.00-06.45 arası tam bilet ücreti 6.5 TL yerine 4.5 TL alınıyor. EGO otobüsleri, metro, Ankaray, teleferik ve Başkentray'da geçerli olan tarife özel halk otobüslerinde (ÖHO) uygulanmıyor. EGO Genel Müdürlüğü; 4.5 TL yerine 6.5 TL alınan yolcuların kartlarına en geç iki gün içinde 2 TL para iadesi yapılacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımdaki skandalına vatandaşların tepkisi gecikmedi. İndirim yapıldı açıklamasına rağmen uygulanamayan indirime vatandaş adeta isyan etti. İşte Ankaralı'nın tepkisi:
Nehir Arbas: "Komik misin sen Mansur Yavaş? Tiyatro stand up yapsana daha iyi iş çıkarırsın. Zaten seferler yarım saatte bir geliyor. Kim binecek? Kuyrukta öndeki adam 4.5 TL basacak arkadaki adam saat geçince 6.5 TL"
Savaş Başar Tonguç: "Vatandaşa indirim yaptım, siz kullanmıyorsunuz' gibi olmuş. Vatandaş sabahın altısında ne yapsın indirimi? Vatandaşa değil de daha çok belediye 'Kendi otobüsüm boş gitmesin kâr edeyim' gibi olmuş. Yap saat saat 08:00 de anlayalım niyeti."
Emel Yaralıoğlu Alıcı: "Bu nasıl bir saat aralığıdır? Lutüf mu ettiniz şimdi?
Mertas Çilali: "Millet 45 dakikada birbirini linç edecek? Zaten tıklım tıklım dolan otobüsler, şimdi iyice dolacak. Bir de bilerek küçük otobüs çıkartırlar. Sabahları böyle hayır yapacağınıza hiç yapmayın daha iyi. Saat: 07:00, 08:00, 09:00'da binen vatandaşın suçu ne? İlla 6 da mi binmesi lazım."
Evren Gümüştaş: "O saatte kaç kişi binecek? Zaten bekle bekle gelmiyor otobüsler. Saat aralıkları düşmeli. Otobüsün gelmesini bekle, metronun kalmasını bekle.. Şimdi de indirim saati mi kovalayacağız?
Hüseyin Ülker: "İndirim periyodik olarak sabah saat: 06.00-09.00, akşam da 17.00-18.30 arası olursa daha çok vatandaş faydalanmış olur. Dünyadaki ulaşım sistemi zaten kâr edilmeyen kurumlardır"
Volkan Arıkan: "Zaten boş boş işlerle uğraşıyor. Mamak Köprüsü'nü bile bitiremedi."
Nihat Ilıcan: "Vatandaşı saat: 06.00 ile saat: 06.45 arasına sıkıştırın. Bu zaman aralığından dolayı yer bulamasın işe gidemesin. Bu işleri yapmadan önce halka sorun."
Ferdi Boynukısa: "Belediye otobüsleri o saatlerde boş gelip gittiği için müşteri toplamaya çalışıyor. O saatlerde ücretsiz yap Sayın Mansur Yavaş herkes icraat görsün. Maliyeti milletten çıkarma. Belediye ticarethane değil iş yap iş."
Yunus Yener: "Ücretsiz olan aktarmayı ücretli yaptınız. Sefer sayılarını arttırın deyince 'Otobüs yok' diyorsunuz. Bu uygulama ile yolcu talebi artarsa, otobüsler yolcu yoğunluğundan duraklarda duramazlarsa işlerine geç kalacak insanlar olacaktır. Bunun önüne nasıl geçmeyi planlıyorsunuz?
Ali Aydın: "Sağa sola hibeler yapacağına 350 otobüs yerine 700 adet alsaydı Ankaralı insan gibi toplu taşımayı kullanırdı."
Şaban Mert Aksoy: "O saatte yolda olanı bedava yap ya da üste para ver. Çok büyük hayır yapmış gibi konuşmayın"
Yusuf Canatan: Boşver milleti sen sabah hangi makam aracına binecen. Minibüse mi, jipe mi, binek olana mı? Otobüse bir defa bindin. Otobüs yakışmaz başkana
Mert Göktaş: "Melih Gökçek döneminde otobüslerin içi dışı her sabah yıkanırdı. Otobüsleri pislik götürüyor. Otobüs klimaları kum üflüyor.
"EN GEÇ İKİ GÜN İÇERİSİNDE 2 TL PARA İADESİ"
Vatandaştan gördüğü tepki üzerine EGO Genel Müdürlüğü; 4.5 TL yerine 6.5 TL alınan yolcuların kartlarına en geç iki gün içerisinde 2 TL para iadesi yapılacağını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "E-kent firması 26 Nisan 2022 tarihinde sahada elektronik ücret toplama sistemleriyle ilgili test işlemlerini yapmıştır. Testlerde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Bugün (dün) uygulamada kart bakiyesinden 4.5 TL düşüş olduğu ancak veri tabanında 6.5 TL düşüş olmuş gibi yansıdığı tespit edilmiştir. E-kent firması tarafından gün içerisinde veri tabanında gerekli güncelleme yapılarak sorun giderilmiştir. Ayrıca indirimli tarife kapsamında Ankarakart'larından 4.5 TL yerine, 6.5 TL düşülmüş olan vatandaşlarımızın kartlarına en geç iki gün içerisinde 2 TL para iadesi yapılacaktır" denildi.
MANSUR YAVAŞ'TAN YÜZDE 160 ZAM
Asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini iddia eden ve "Ulaşımda biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, tam bilet ücretlerine yüzde 160 zam yaptığı öğrenildi.
"ASGARİ ÜCRETLİLERE 52 TANE OTOBÜS BİLETİ VERECEĞİM"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Yavaş; "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin. Troleybüs gibi raylı sistemlerle Dışkapı'dan, Cebeci'den, diyelim ki Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz gelecekler. Asgari ücretlilere yardım alanlarında şunu vaad etmiştim. 'Size ben 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin gelin'" iddiasında bulunmuştu.