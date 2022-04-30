BBP lideri Destici’den 1 Mayıs mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

BBP lideri Mustafa Destici, yayımladığı mesajında, insanlığın iki yıla aşkın bir süredir Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiğini söyledi. Yaşanan olumsuz şartlarda da en fazla çalışanların ve dezavantajlı kesimlerin etkilendiğine şahit olduklarını ifade eden Destici, "Yaralarımızı sarmak ve tekrar ayağa kalkmak için, başta siyaset kurumu olmak üzere, milletçe hepimize önemli sorumluluklar düşüyor" diye konuştu.

'İŞÇİLERİMİZ DAHA İYİ ŞARTLARDA ÇALIŞMAYI HAK EDİYORLAR'

Destici, Türkiye'de 1 Mayıs'ın uzun yıllar marjinal ideolojik grupların istismar sahasına dönüştürüldüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde hem emekçilerin gerçek problemlerinin konuşulamaması hem de işçilerin ideolojik kavgaların öznesi haline getirilmeye çalışılması ile çalışanlarımızın hak mücadeleleri büyük zararlar gördü. Emekçilerimizin hakları ve problemleriyle ilgili meseleleri, hep birlikte, ülke ekonomisiyle bütün olarak, konuyu başta siyasi anlaşmazlıklar olmak üzere tüm ihtilafların dışında ve üzerinde tutarak değerlendirmeli, çözümler üretmeliyiz. İşçilerimiz, daha iyi şartlarda, daha iyi ücretlerle ve daha iyi sosyal haklarla çalışmayı hak ediyorlar. Bu hepimizin görevi. Bunu sağlamak ise ilk olarak ülke ekonomisinin her alanda ve bütün olarak büyümesi ve gelişmesi ile mümkün olacak. Öncelikle devletimizin 'sosyal devlet' olma görevini daha iyi yerine getirmesi için gayret göstermemiz, sonrasında, millet olarak, yaşadığımız zorluklar karşısında birlik ve dayanışma içinde olmak mecburiyetindeyiz. Başta işçilerimiz olmak üzere, tüm çalışanların Emek ve Dayanışma Günleri ile Ramazan Bayramlarını kutluyor, 1 Mayıs'ın, tüm çalışanlarımızın ve milletimizin içinde bulunduğu sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını diliyorum."