Gerçekte suçsa, sanalda da suç olacak! İşte dezenformasyon düzenlemesinin detayları

Önümüzdeki haftalarda AK Parti ve MHP kurmayları, tekrar bir araya gelip üzerinde çalışacağı teklife son şekli verilecek. Teklifin önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Avrupa Birliği'nin geçen günlerde kabul edilen dijital hizmetlere yönelik mevzuatındaki hükümlerden de yararlanılarak hazırlanılan teklifte öne çıkanlar şöyle:
KIRMIZI ÇİZGİ
Yalan haber ve dezenformasyona izin verilmeyecek. Dezenformasyon terör gibi kırmızı çizgi olarak kabul edilecek.
GERÇEKTE NEYSE SANALDA DA O OLACAK
Gerçek hayatta suç sayılan her şey internet ortamında da suç sayılacak. Türk Ceza Kanunu başka olmak kanunlardaki cezaların uygulanması mümkün hale gelecek.
MAHKEME KARAR VERECEK
Hangi içeriklerin dezenformasyon olduğunu bir kurulun karar vermesi düşünülüyordu ancak bundan vazgeçildi. Bu konuda yetki mahkemelerde olacak.
ANKETLERE ÇEKİ DÜZEN
Son yıllarda daha çok tartışılır hale gelen kamuoyu anketlerine de çeki düzen verilecek. Bunların daha şeffaf olmaları sağlanıp kamuoyunda istenilen algıyı oluşturan bir araca dönüşmelerinin önüne geçilecek.
ÇOCUKLARA KORUMA
Çocuk istismarı ve pornosunun önlenmesi konusunda da özel hükümler olacak. Ağ sağlayıcılar bu iki konuyu algoritmalarına dahil edecek. İki konudaki içeriklerin hemen silinmesi sağlanacak.
BASIN KARTI
Haber siteleri ile ilgili de düzenleme yapılacak. Buralarda çalışanlar sarı basın kartı alabilecek. Aynı zamanda sitelere devlet ilanları verilecek.
AĞIR CEZALAR: AB'nin son düzenlemesi kural ihlali yapan sosyal medya şirketlerine küresel reklam gelirlerinin yüzde 6'sı kadar para cezası verilmesini öngörüyor, Bu yönde bir hükmün teklifte de yer alması bekleniyor.