Gerçekte suçsa, sanalda da suç olacak! İşte dezenformasyon düzenlemesinin detayları



KIRMIZI ÇİZGİ

Yalan haber ve dezenformasyona izin verilmeyecek. Dezenformasyon terör gibi kırmızı çizgi olarak kabul edilecek.



GERÇEKTE NEYSE SANALDA DA O OLACAK

Gerçek hayatta suç sayılan her şey internet ortamında da suç sayılacak. Türk Ceza Kanunu başka olmak kanunlardaki cezaların uygulanması mümkün hale gelecek.

MAHKEME KARAR VERECEK

Hangi içeriklerin dezenformasyon olduğunu bir kurulun karar vermesi düşünülüyordu ancak bundan vazgeçildi. Bu konuda yetki mahkemelerde olacak.