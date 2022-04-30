İBB çalışanı terörist tutuklandı

TERÖRörgütü PKK kampında sözde "yemin töreninde" çekilmiş silahlı fotoğrafları ortaya çıkan İBB çalışanı Şafak D. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevk yazısında teröristin 2016'da Şırnak Cizre'de ele geçirilen örgüt dokümanları içinde yer alan fotoğraflardan teşhis edildiği belirtildi. 27 Nisan'da gözaltına alınan terörist, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Yardım Birimi'nde çalışıyordu.Suriye'nin kuzeyinde bulunan Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtı bölgesine taciz ateşi açan teröristlerden 7'si öldürüldü. Diğer taraftan Hakkâri'nin Kavaklı Köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride aranan "Reber" kod adlı terörist Semih Sayılgan olduğu belirlendi. Teröristin "Hakkâri sorumlusu" olduğu öğrenildi./SABAH