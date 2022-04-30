İBB’deki skandalda yeni detaylar! 3 ay önce kurulan şirkete adrese teslim ihale! İmamoğlu hakkında suç duyurusu...



MÜFETTİŞLER : "3 AY ÖNCE KURULAN ŞİRKETE DAVETLE İHALE"

Eyüp Subaşı'nın imza yetkisinde olan kendisi, eşi ve oğlu adına olan 3 şirkete İBB tarafından verilen 471 milyonluk ihaleyle ilgili, Eyüp Subaşı'nın adına olan Popüler Reklam Yayıncılık şirketine 40 milyon 653 bin liralık, eşi Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketine 25 milyon 787 bin liralık, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra kurulan Subaşı çiftinin çocukları olan Onur Buğra Subaşı'nın şirketi Panoffect Medya'ya ise 402 milyon 774 bin liralık "reklam alanları" işletme ihalesi verildi. Bununla da kalmayan İBB'nin Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist şirketiyle 2 milyon lira bedelle "Üstgeçitlere ve Elektrik Direklerine Vinil Afiş Baskı Montaj ve Demontaj Hizmet Alım İşi" sözleşmesi imzalardı. Piyasa rayici metrekaresi 55 lira olan vinil bayrak yapılması işlerinin metrekaresi 85 lira bedelle yaptırılarak 167 bin 853 lira piyasa rayici üzerinde şirkete ödeme yapıldı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda, ihaleye katılma yeterliği ve şartlarına sahip olmayan, ihale tarihinden sadece 3 ay önce kurulan Onur Buğra Subaşı'na ait 200 bin lira sermayeli "Panoffect Medya A.Ş." unvanlı özel şirkete "muvazaalı olarak sözleşmenin fiilen" devredildiği tespiti yapıldı.