Kılıçdaroğlu’ndan kaçak elektrikle şov

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Okmeydanı'nda elektriği kesilen 3 çocuklu Taflan ailesini önceki akşam ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kaçak olarak kullanılan elektriğin kapatıldığı, ziyaretin ardından yeniden açıldığı öğrenildi. Elektrik şirketinin dün sabah saat 10.00'da yaptığı tespitte evde elektrik olduğu ancak kaçak kullanıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde ailenin 26 Nisan saat 13.00 ila 29 Nisan saat 10.00 arasında 18 kilowatsaat elektrik tükettiği ortaya çıktı.