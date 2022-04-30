Kral Selman ve Veliaht Prens ile önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı'nın web sayfasında yayımlandı. Ziyaretin ayrıntılarına şöyle yer verildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'nda Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal karşıladı. Kraliyet Divanı'nın en kıdemli bakanı olan Devlet Bakanı Musaid Al Aiban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a programları süresince eşlik etti. Karşılamada ayrıca Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Şeyma Nur Ulusoy, İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker, Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler ve Hava Ataşesi Ali Nadi Ünal, Cidde Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Hıfzı Oğuz Korkmaz, Cidde Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Güsamettin Erdoğan, Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Acar yer aldı. Cidde şehrinde temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Türk Milli Marşı, ardından Suudi Arabistan Milli Marşı'nın çalışmasının ardından Erdoğan ve Abdülaziz salona geçerek heyetlerle sohbet etti. İkili, görüşmelerinin ardından yemeğe geçti. Erdoğan, daha sonra Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la Al-Salam Sarayı'nda görüştü.