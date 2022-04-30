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Giriş Tarihi: 30.4.2022 22:38 Son Güncelleme: 30.4.2022 22:40

Son dakika: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti

Son dakika: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor’u tebrik etti

Son dakika açıklamasında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti
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