SON DAKİKA: Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları açıldı! Seyahat süresi 33 dakika kısalıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları açılış törenine video konferans ile katıldı. Erdoğan, "Pınarhisar ve Çakılı çevre yollarının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 71 km'lik projenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca Bulgaristan'a giden trafiğin yükünü çeken bu güzergah üzerindeki yolların önemli bir kısmını tamamladık." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Pınarhisar ve Çakılı çevre yollarının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 71 km'lik projenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca Bulgaristan'a giden trafiğin yükünü çeken bu güzergah üzerindeki yolların önemli bir kısmını tamamladık.

- Yaklaşık 7.5 km'lik Pınarhisar ve 3 km'lik Çakıllı Çevreyollarıyla birlikte projenin 22 km2'lik kısmını hizmete vermiş oluyoruz.

- Günlük trafiği 7 bin aracı bulan bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 7 bin tondan fazla azalacak

Benim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Cezaevleri zalimler için hapishane, masumlar için taş medresedir. Biz de Pınarhisar Cezaevi'ni kendimizi geliştirmek için bir taş medreseye dönüştürdük. Tayyip Erdoğan'a İBB başkanlığını çok görerek hukuk yoluyla ayağına çelme takanlar onun 11 yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek durumunda kaldı. Pınarhisar çevre yolunun açılışı işte bize hayatımızdaki bu yolları hatırlattı.

PINARHİSAR VE ÇAKILLI ÇEVRE YOLLARININ ÖZELLİKLERİ

Açılışı yapılan kesimlerde 2 alt geçit, 6 hemzemin kavşak, 21 hidrolik sanat yapısı yer alıyor. Böylece, yolun 21,9 kilometrelik kesimi bölünmüş yol seviyesinde tamamlanacak. Kalan kesimlerde yapım çalışmaları devam ediyor. Kırklareli ile Tekirdağ illeri arasındaki ulaşım standardını artırmak amacıyla yapılan projeyle; Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli arasındaki organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan ağır taşıt trafiği şehir merkezlerinin dışına alınarak trafik rahatlatılacak. İlçe ve köy merkezlerinden geçen sathi kaplamalı mevcut yol yerine yerleşim noktalarını bölünmüş yol kalitesiyle, varyant olarak geçen proje sayesinde güzergahtaki can ve mal güvenliği artırılacak. Projenin tamamlanmasıyla, yıllık ortalama günlük trafik miktarı 7 bine yaklaşan yoldaki seyahat süresi 33 dakika kısalacak ve 78 dakikadan 45 dakikaya inecek. Yıllık toplam 128,3 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 7.275 ton azaltılacak