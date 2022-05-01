Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Saldırıya hazırlanan 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 1.5.2022 10:53 Son Güncelleme: 1.5.2022 11:15

Son dakika: Saldırıya hazırlanan 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika: Saldırıya hazırlanan 19 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma BakanlığI'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 19 terörist öldürüldü

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA! Saldırıya hazırlanan 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video

16'SI SALDIRI HAZIRLIĞINDA 3'Ü TACİZ ATEŞİ AÇAN 19 TERÖRİST

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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Son dakika: Saldırıya hazırlanan 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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