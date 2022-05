2023’te de oyunlarını bozacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. 81 il teşkilatına canlı bağlanan Başkan Erdoğan, CHP'ye ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. İşte Erdoğan'ın konuşmalarından önemli satırbaşları:AK Parti 20 yıllık iktidarında gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma reformlarıyla vatandaşlarımızın hayatının her anını kuşatan hizmetleriyle gönüllerde yer etmiştir. Geliştirdiğimiz vizyonlarla tarihimizin sembol dönüm noktaları olacak 2053'ü, 2071'i de Allah'ın izniyle biz şekillendireceğiz.Biz büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Peki karşımızdaki muhalefet ne diyor? Bay Kemal, son grup konuşmasında nihayet baklayı ağzından çıkardı. İlk mesajını 'Ya bana katılın ya yolumdan çekilin' sözüyle verdi. Böylece bu zat partisinin genlerinde zaten var olan faşist yüzünü hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça ortaya koymuş oldu.Hani bu zat yıllardır tek adam deyip duruyordu ya, meğer aslında kendi hayalini anlatıyormuş. Eh varsın artık gerisini kendi partisindeki yoldaşları ve aynı masa etrafına dizdiği ortakları düşünsün. Tabii ikinci mesajı daha önemliydi. Evet Kılıçdaroğlu kavga etmek için geldiğini kendi ağzıyla söyledi. Bu zatın ve temsilcisi olduğu zihniyetin hayatı eskiden beri hep kavgayla geçmiştir. Bunlar tek parti döneminde milletimizin inancıyla, tarihiyle, kültürüyle kavga etmiştir. Bunlar AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı boyunca atılan her demokratik adıma, her kalkınma yatırımına, her hizmete, her esere karşı çıkarak milletin bizatihi kendisiyle kavga etmiştir.Geçmişte defalarca Türkiye'nin hak ettiği siyasi ve ekonomik güce ulaşmasını engellediler. Yaşadığımız her askeri darbenin, her vesayet tuzağının, her siyasi istikrarsızlığın, her ekonomik krizin gerisinde bu oyunun izlerini görebilirsiniz. Biz de diyoruz ki bu oyunu son 20 yılda defalarca nasıl bozduysak, inşallah 2023'te bir kez daha bozacağız. Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziranı'nda hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Allah'ın izniyle hiçbir güç büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaktır.PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) dolduruyorlar. Bunların hesabını soracağız.Biz her gün milletimizi, hepimizin canını yakan hayat pahalılığına karşı korumak için uğraşıyoruz. Biz her gün ülkemizi, Rusya, Ukrayna savaşının etkilerinden uzak tutmak için uğraşıyoruz. Biz her gün sınır ötesi operasyonlarımızın başarısı için uğraşıyoruz. Biz her gün 2023 hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Bunların ise tek derdi ülkenin yakın tarihindeki en büyük ihanet girişimlerinden biri olan Gezi'yi savunmak. Bunlar gezici. Bunların çevre diye bir anlayışı yok, bunların yeşil diye bir anlayışı yok. Bu bizim anlayışımız. Milyonlarca ağaçları, fidanları, bu caddelerin kenarlarına ve caddelerin ortalarına biz diktik. Gerçek çevreci biziz.