AK Parti’de bayramlaşma video konferansla yapılacak

VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE YAPILACAK



Partiden yapılan açıklamada, 3 Mayıs Salı günü gerçekleşecek bayramlaşmanın video konferans yöntemiyle yapılacağı belirtildi.

AK Parti'nin bayramlaşma heyetinin Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Ertuğrul Yörük'ten oluştuğu bildirildi.

AK Parti'de bayramlaşma 09.30'da CHP ile başlayacak.

Daha sonra sırasıyla 09.50'de MHP, 10.10'da Hür Dava Partisi, 10.30'da Saadet Partisi, 10.50'de BBP, 11.10'da DSP, 11.30'da DP, 11.50'de İYİ Parti, 12.10'da Vatan Partisi, 12.30'da Anavatan Partisi ve 12.50'de Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşılacak.