Haberler Gündem Haberleri AK Parti'de bayramlaşma video konferansla yapılacak
Giriş Tarihi: 1.5.2022 22:39 Son Güncelleme: 1.5.2022 22:42

AK Parti'de bayramlaşma video konferansla yapılacak

AK Parti’de bayramlaşma video konferansla yapılacak

AK Parti'nin bayramın ikinci günü yapılacak siyasi partiler arası bayramlaşma programı belli oldu.

VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE YAPILACAK

Partiden yapılan açıklamada, 3 Mayıs Salı günü gerçekleşecek bayramlaşmanın video konferans yöntemiyle yapılacağı belirtildi.

AK Parti'nin bayramlaşma heyetinin Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Ertuğrul Yörük'ten oluştuğu bildirildi.

AK Parti'de bayramlaşma 09.30'da CHP ile başlayacak.

Daha sonra sırasıyla 09.50'de MHP, 10.10'da Hür Dava Partisi, 10.30'da Saadet Partisi, 10.50'de BBP, 11.10'da DSP, 11.30'da DP, 11.50'de İYİ Parti, 12.10'da Vatan Partisi, 12.30'da Anavatan Partisi ve 12.50'de Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti'de bayramlaşma video konferansla yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA