Ankara’dan atina’ya tatbikat yanıtı! Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi





DOSTLUK VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK AMACINDAN UZAKLAŞTIRDI



Güvenlik kaynakları, konuya ilişkin, "Türkiye'nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen, komşusunun ülkesindeki bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemeyen Yunanistan, tatbikatın hem dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırmış, hem de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalışmıştır" görüşünü dile getirdi.