Çalıştık, didindik eserler verdik, milletimiz de bize tüm yolları açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 71.1 kilometrelik Saray-Kırklareli yolu projesinin 10.4 km'lik kısmı olan PınarhisarÇakıllı çevreyolunun açılış törenine İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nden video konferansla hitap etti. İşte Başkan Erdoğan'ın eser ve hizmet siyasetine vurgu yaptığı konuşmasının satırbaşları:Benim dünyamda çevre yolunu açtığımız Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Pınarhisar hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir. Vesayetin hukuk oyunlarıyla çarptırıldığım hapis cezasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden haksız yere ayrıldıktan sonra cezanın infazı için Pınarhisar'a geldik. Cezaevleri zalimler için hapishane, mazlumlar için taş medresedir. Biz de Pınarhisar Cezaevi'ni milletimizle daha sıkı kucaklaşmak, kendimizi geliştirmek, geleceğe hazırlamak için bir taş medreseye dönüştürdük. Esasen milli iradenin üzerinde bir güç bulunmadığını, diğer tüm gayretlerin beyhude olduğunu bizi Pınarhisar Cezaevi'ne yolcu eden yüz binler zaten göstermişti. Nitekim 1999 Temmuz'unda Pınarhisar Cezaevi'nden ayrıldıktan yaklaşık 2 yıl sonra partimizi kurduk ve 3.5 yıl sonra da iktidara geldik. Tayyip Erdoğan'a İstanbul büyükşehir başkanlığını çok görerek hukuk oyunlarıyla ayağına çelme takanlar onun 11 yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek mecburiyetinde kaldı. Bu dönemde İstanbul'la birlikte ülkemizin 81 vilayetine hizmet ettik, eser ürettik. Sınırlarımız dışına taşan başarılara imza attık. Herkesin bir hesabı vardı. Ama bilmiyordu ki en büyük hesap sahibi Allah'tır. Biz Rabb'imize ram olduk. Çalıştık. Didindik, mücadele ettik ve hamdolsun milletimiz de bize tüm yolları açtı, tüm imkânları sağladı. Pınarhisar çevreyolunun açılışı bize hayatımızdaki işte bu yolları hatırlattı.İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Rabb'imden bu mübarek günleri affımıza, mağfiretimize, felahımıza ve refahımıza vesile kılmasını özellikle niyaz ediyorum. Pınarhisar-Çakıllı çevreyollarının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu çevreyolu Kırklareli'ni Saray üzerinden organize sanayi bölgeleri Avrupa Serbest Bölgesi'ne bağlayan 71 kilometrelik projenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ülkemizin önde gelen üretim ve ticaret merkezlerinden olan, ayrıca Bulgaristan'a giden trafiğin yükünü çeken bu güzergâh üzerindeki yolların önemli bir kısmını tamamladık. Kırklareli şehir geçişini daha önce açmıştık, bugün de yaklaşık 7.5 kilometrelik Pınarhisar ve 3 kilometrelik Çakıllı yollarıyla birlikte projenin toplamda 22 kilometrelik kısmını hizmete vermiş oluyoruz. Pınarhisar ve Çakıllı çevreyollarının şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan başta bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.Kendi ülkesine husumet besleyen, kendi milletinin değerleriyle kavgalı bir kesim, halkımızın bir kısmını yıllardır rejim kaygısından laiklik endişesine kadar bir dizi istismar malzemesiyle korkutmaya çalışıyor. Onca yıl İstanbul başta olmak üzere pek çok şehrimizde belediyeleri yönettik. 2002 seçimlerinden beri hükümet olarak ülkeyi yönetiyoruz. Bunca yıldır Trakya'nın herhangi bir ilçesindeki, mahallesindeki hangi vatandaşımız meşrebinden ve geleceğinden korku duymasına yol açacak bir durumla karşılaşmıştır. Ama ülkemizde hâlâ milletimizin inancına, kültürüne, tarihine karşı kin duyan, fırsat bulduğu her yerde ve her durumda nefretini kusan bir kesim mevcuttur.Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Demokrasiyle, özgürlükle, hakla, hukukla, hepsinden önemlisi ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin takdirine bırakıyoruz. Biz, Türkiye'yi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacağız.Kırklareli ile Tekirdağ arasındaki ulaşım standardını artıran proje ile organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan ağır taşıt trafiği şehir merkezlerinin dışına alınarak trafik rahatlatılacak. Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki taşımacılık hattını kullanan TIR sürücüleri de günde 7 bini bulan yoğun trafik ve kuyruklardan kurtularak kesintisiz ve konforlu ulaşıma kavuşmuş olacak.