Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada "Birbirimizden feyz alarak, hoşgörü ve sevgi çemberimizi daha da geliştirerek öfke ve nefretin esiri olmuş siyasi kötürümlerin tuzaklarını bozacağız" ifadelerini kullandı.Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı açıklamada, bayramların, kırgın gönülleri buluşturan kardeşlik havzası, dargın ve küskün bedenleri kavuşturan barış vahası olduğunu belirterek, "Çatık kaşların, asık yüzlerin, soğuk bakışların, sıkılı yumrukların bayramın sıcaklığıyla, bayram günlerinin esenlik ve erdemiyle tasfiye ve telafi edilmesi samimi dileğimdir" değerlendirmesini yaptı.