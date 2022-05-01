Son dakika: Başkan Erdoğan’dan hayat pahalılığı ile mücadele mesajı: Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Ülkemizde bazı kesimlerde karamsarlık hali var. Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz.
"TÜRK EKONOMİSİ CİDDİ SINAMALARDAN GEÇİYOR"
Pırıl pırıl şehirlerin, denizlerdeki gemilerin semalardaki uçakların, fabrikaların gerisinde insan gayreti var. Emek yoksa toprak işlenmez.
Türk ekonomisi ciddi sınamalardan geçiyor. Çalışanlarımıza destek olmak için gelirimizden vazgeçtik.