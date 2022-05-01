Süleyman Soylu, komandolarla iftar yaptı, bayramlaştı: “Tuşimiya’yı Allah şahittir ki kevgire çevireceğiz”

İftar programında konuşan Bakan Soylu, "Yüzyıl sonra bu ülke için şöyle söylenecek; 21'inci asrın başında dünyanın işgal etmek istediği, Batı'nın işgal etmek istediği Türkiye'yi bu ülkenin insanları, bu ülkenin jandarması, askeri, polisi, korucusu, bu ülkenin devlet başkanı, cumhur reisi bütün dünyaya meydan okuyarak 'Topraklarımızı size vermeyiz.' diyerek bir destan yazdı. Bu destanın yazıcıları sizlersiniz." diye konuştu.