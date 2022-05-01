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Giriş Tarihi: 1.5.2022 22:37 Son Güncelleme: 1.5.2022 22:51

Süleyman Soylu, komandolarla iftar yaptı, bayramlaştı: “Tuşimiya'yı Allah şahittir ki kevgire çevireceğiz”

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Süleyman Soylu, komandolarla iftar yaptı, bayramlaştı: “Tuşimiya’yı Allah şahittir ki kevgire çevireceğiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve korucularla birlikte iftar yaptı ve kahramanlarla bayramlaştı

İftar programında konuşan Bakan Soylu, "Yüzyıl sonra bu ülke için şöyle söylenecek; 21'inci asrın başında dünyanın işgal etmek istediği, Batı'nın işgal etmek istediği Türkiye'yi bu ülkenin insanları, bu ülkenin jandarması, askeri, polisi, korucusu, bu ülkenin devlet başkanı, cumhur reisi bütün dünyaya meydan okuyarak 'Topraklarımızı size vermeyiz.' diyerek bir destan yazdı. Bu destanın yazıcıları sizlersiniz." diye konuştu.

Soylu, "Eski Türkiye döneminde, "Amerika ne der, Batı ne der" diye bakılıyordu. Türkiye büyük bir irade ve özgüvene sahiptir. Eren Abluka ve Pençe-Kilit operasyonları başarıyla sürüyor. PKK terör örgütünü tarihe gömen nesil olarak adlandırılacaksınız" dedi. Tuşimiya'yı Allah şahittir ki kevgire çevireceğiz.

Hiçbir terör örgütü dünyada devlet kurmuş değildir. Onların sonu yok olmaktır ve yok edeceğiz. Onları yok etme madalyası sizin boynunuza takılacaktır, buna inancım tamdır. Cudi'yi, evlatlarımızın şehit olduğu Tuşimiya'yı Allah şahittir ki kevgire çevireceğiz.

Onlara karşı intikam hissimizin soğuyacağını düşünenler aldanmaktadırlar. Üç aylık hamileyken eşini kaybeden ve 'Vatan sağ olsun.' diyen o yüce Anadolu kadınına hesabını veremeyiz, bu kadar basit." dedi.

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Süleyman Soylu, komandolarla iftar yaptı, bayramlaştı: “Tuşimiya'yı Allah şahittir ki kevgire çevireceğiz”
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