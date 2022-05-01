Tekirdağ, Samsun ve Adana’ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit ve 'Eren Abluka-5' operasyonlarında 3 asker şehit oldu. Şırnak'ta PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen 'Eren Abluka-5' operasyonunda Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün (32) kayadan düşüp şehit oldu. Şehidin acı haberi, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Akgün'ün eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi. Şehit Akgün, dün Tekirdağ'ın Saray ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı operasyonda yaralanan Adanalı Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun ise tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin acı haberi Samsun'daki ailesine verilirken, şehidin bugün son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.