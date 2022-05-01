Türkiye âşığı Maduro’dan ‘Kuruluş Osman’a selam

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla ülkesinin başkenti Caracas'ta yapılan Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3'üncü toplantısının kapanış konuşmasında Türkiye'ye övgüler yağdırdı.Türkiye'ye ve Türk dizilerine olan hayranlığıyla bilinen ve daha önce 'Diriliş Ertuğrul 'dizisinin setini ziyaret eden Maduro "Bu karma komisyonu en yüksek seviyeye çıkardığımızı düşünüyorum. Çeşitli alanlarda birçok anlaşma imzaladık. Bütün bu konuları ele almak, karşılıklı işbirliğini hızlandırmak ve sevgili dostum Erdoğan'ın elini sıkmak için Türkiye'ye gideceğim. 'Kuruluş Osman' dizisinin oyuncularını selamlıyorum. Diriliş Ertuğrul'un setine gitmiştim. Kuruluş Osman'ın setine de gideceğim.Türkiye'yi seviyoruz. Biz gerçek Türkiye dostuyuz. Venezuela, Türkiye'nin en iyi dostudur. Yaşasın Venezuela-Türkiye ilişkisi, yaşasın dostluk, yaşasın barış, yaşasın işbirliği. Türkiye, en zor şartlar altında her zaman yardım etmek için Venezuela halkının yanında oldu, tıbbi yardımlarda bulundu. Bunları asla unutmayız. Türk hükümetini, Rusya ve Ukrayna arasında barışı tesis etmeye çalıştığı için tebrik ediyorum. Onlara diplomatik çabalarında en iyi başarılar diliyorum" diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada "Ekonomik ticaretimiz 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 300 arttı. Aramızdaki mesafeye rağmen Venezuela'nın ihracatında Türkiye olarak birinci sıradayız. İlk 3 aydaki rakamlara baktığımızda 1.5 milyar dolar hedefine rahatlıkla ulaşacağımızı görüyoruz. Venezuela'ya yönelik yaptırımlara bir kez daha en güçlü şekilde karşı olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Dost ülke Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.