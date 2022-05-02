Bakan Akar duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda 61 terörist etkisiz hale getirildi!

"YUNANİSTAN İNATLA PROVOKATİF EYLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Türkiye'nin iyi komşuluk, uluslararası ilişkiler ve diyalogdan yana tavrına karşı Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de inatla provokatif eylem ve söylemlerini sürdürdüğünü aktaran Akar, "Bizim, 'problemlerimizi diyalogla çözelim' dememiz bir zafiyet değil. Çünkü biz ne oldubittiye izin verecek ne de bizim ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğneteceğiz. Bu konuda azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz. Yunanistan uluslararası tatbikatlar dahil her seferinde bazı girişimlerle ülkemiz aleyhine birtakım oldubittilere yönelik çalışmalar yapıyorlar, buna asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Yunanistan'ın, ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tiger Meet Tatbikatı'nın icrasına yönelik hazırladığı belgeye Türkiye'yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığını hatırlatan Akar, "Tiger Meet tatbikatından çekildik, bu tatbikata gelmiyoruz dedik. İstismara yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğimizi söyledik" dedi.

"ALEYHİMİZE YAPILAN HER TÜRLÜ HAREKETE KARŞI MUTLAKA TEPKİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait uçakların son dönemde Türk hava sahasına yönelik ihlallerine de değinen Akar, "Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz. Onların yaptığı ihlallere karşı Hava Kuvvetlerimiz gerekli tepkiyi misliyle gösteriyor. Deniz Kuvvetlerimiz zaten teyakkuz halinde. Deniz yetki alanlarımızın korunması ve kollanması için yapılması gereken ne varsa yerine getiriyorlar" diye konuştu.