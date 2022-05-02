Başörtülü kadına yumruklu saldırıya 16 ay hapis cezası

İzmir'in Menemen ilçesinde, 5 Şubat 2021'de yaşanan olayda, kayınvalidesine gitmek için otobüse binen ev kadını Kudret Ö. (47), cep telefonuyla konuşurken yanına gelen E.Ç. (55) geldi. E.Ç. (55), Kudret Ö.'nün yanındaki başörtülü diğer kadına 'Kalk buradan' diye seslendi. Kadın kalktıktan sonra da Kudret Ö.'ye yumrukla saldırdı. Çantasıyla kendisini korumaya çalışan Kudret Ö.'yü, otobüsteki vatandaşlar kurtardı. E.Ç. bu sefer de "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin. Atatürk kıyafet inkılabı çıkardı. Sen ihanet ediyorsun. Burası çağdaş bir ülke. Gerici değiliz. Atatürk'e karşı geliyorsun" diye bağırmayı sürdürdü. Gözaltına alınan E.Ç., "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan tutuklandı. Saldırı anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan bir yıldan 3 yıla kadar, "Kasten yaralama" suçundan dört aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan E. Ç., yargılandığı Menemen 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, bu iki suçtan toplam 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.