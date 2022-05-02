Bayramı 85 milyonun kucaklaştığı bir kardeşlik şölenine dönüştürün

BaşkanErdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı.Bayram vesilesiyle annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız yanında yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onların da gönüllerini almayı lütfen ihmal etmeyelim. Bayram sevincini yaşarken aynı vatan toprağını paylaştığımız hastaları, muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları, ülkemize sığınan mazlumları lütfen unutmayalım. Karşılığını Allah'tan bekleyerek Rabb'imizin bizlere verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım. Onlara da yardım elimizi uzatalım. Varsın birileri kavgadan, kargaşadan bahsetsin, varsın birileri nefret söylemleriyle bayram sevincimize gölge düşürmeye çalışsın, varsın birileri çevremizdeki ateşi ülkemize taşımak için provokasyon peşinde koşsun. Biz bu tuzaklara asla düşmeyecek, hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin tüm fertlerinden bu Ramazan Bayramı'nı hangi kökene, inanca, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonun kucaklaştığı, helalleştiği bir büyük kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum. Bunu başardığımızda, aramızdaki dostluk ve kardeşliği güçlendirdiğimizde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.Pençe- Kilit Harekatı başta olmak üzere bu bayram gününde vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve esenliği için sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Vatandaşlarımızla birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla.BAYRAM dolayısıyla yola çıkacak sürücülerden hem kendileri hem sevdikleri hem de başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını, trafik kurallarına harfiyen uymalarını istiyorum. Güvenli bir yolculuk için 'Bayramınız kemerli olsun' diyoruz.