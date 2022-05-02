Dünya güzellerine ‘Kızılay ablaları’ndan bayram traşı ve hediye

Türk Kızılayı Kadın Kolları gönüllüleri, Ramazan Bayramı öncesi köylerde yaşayan çocuklara bayram sevinci yaşatmak için yollara düştü. Ağrı'nın merkeze bağlı Badilli köyüne giden gönüllüler, köyde yaşayan ve pandemi sonrası bir arada yaşanacak ilk bayram öncesi sürpriz yaparak, kuaförleri çocukların ayağına getirip saç kesimlerinin yapılmasını sağladı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, ilk defa köylerinde yapılan bu etkinlikle heyecanla sıralarını bekledi. Ağrı Kızılay Şubesi Kadın Kolları gönüllülerinden Öznur Bakır, "Bu etkinlik sayesinde çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm bizi daha çok mutlu etti. Bugün saç kesimleri yaptık, çocukların saçlarını düzleştirip maşa yaptık. Merkeze uzaklıklarından kaynaklı olarak kuaför ve berbere ulaşımları sıkıntılı olduğu için saçlarını kestiremeyen çocuklar, ilk defa köylerinde böyle bir etkinlikle karşı karşıyalar. Bizler de onların bayram sevincine ortak oluyoruz" dedi. AA