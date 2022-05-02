Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan bayram mesajı
Giriş Tarihi: 2.5.2022 09:07

Emine Erdoğan'dan bayram mesajı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan bayram mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, "Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu. Tüm İslam âleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



AİLE OLMANIN DEĞERİNİ BİLELİM
Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabın yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz bayramlar nihayet son buldu. Aile olmanın gerçek değerini, sevmenin ve sevilmenin kıymetini idrak ettiğimiz, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyor; tüm İslam âleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." açıklamalarına yer verdi.


ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan bayram mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA