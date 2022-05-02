Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni projeyi duyurdu: Köy yaşam merkezleri geliyor...

Arıcılık eğitimleri de verilecek

Bakan Özer, dünya genelinde tedarik zinciri ve su temini ilgili sıkıntıların tarım ve hayvancılığı çok daha kritik hale getirdiğine işaret etti. Bu nedenle mevcut kapasiteyi çok daha verimli kullanmanın önemine dikkati çeken Özer, "Bu kapsamda özellikle halk eğitimi merkezlerimizi köy okullarımızın binalarına kurarak vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılıkla ilgili farkındalığını artırmak, yeni açılımlar, yeni tekniklerle arıcılıktan tutun tüm alanlarla ilgili şehre gitmeden sürekli bir kurs alması için ayağına eğitim hizmetinin geldiği bir mekanizmayı oluşturacağız. Dolayısıyla kalkınmada tüm birimlerimiz, köylerimiz, şehirlerimiz, beldelerimiz, ilçelerimizle birlikte güçlü şekilde hareket edebilme kabiliyetimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kovid-19 salgınının nitelikli üretim ve katma değeri yüksek ürünlerin dünyada rekabet edebilme gücündeki rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dolayısıyla en güçlü kaynağımız olan beşeri sermayemizin niteliğini artırmak için yatırım yaparak diğer taraftan mevcut kapasitemizle tarım ve hayvancılık, sanayi ile ilgili katma değeri yüksek fikri mülkiyetle ilgili alanlarda savunma sanayi ile ilgili alanlarda çok daha güçlü üretim kapasitesi ile ülkemiz emin adımlarla geleceğe ilerleyecek."