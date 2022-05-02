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Giriş Tarihi: 2.5.2022 17:39

MSB duyurdu! Zeytin Dalı Bölgesi'nde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Zeytin Dalı Bölgesi’nde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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MSB duyurdu! Zeytin Dalı Bölgesi'nde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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