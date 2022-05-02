MSB duyurdu! Zeytin Dalı Bölgesi’nde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2022
Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Ve3SkMOxzi