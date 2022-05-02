Şehitlerimizi uğurladık

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesindeki Eren Abluka-5 Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (30) için, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki baba evinde helallik alındı. Babası Hüseyin ve annesi Hediye Akdeniz, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Hamzalı Camii'nde kılınan cenaze namazına ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve 11 gün sonra şehit olan Uzman Çavuş Mümin Çarkcı (30) da memleketi Samsun'un Düzköy ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.Yine Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan'da teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Yeni nişanlandığı öğrenilen Uzun, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Uzun ile operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.