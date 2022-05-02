Terörist başı lehine slogan attılar! Vatandaşların ihbarıyla hepsi gözaltına alındı

İstanbul Polisi; Beyoğlu İlçesine bağlı İstiklal Caddesi'nin üzerinde akşam saat 17.35 sıralarında sözde şarkı söyleyerek bölücü terör örgütü PKK'nın propogandasını yaptıkları saptanan kişileri gözaltına aldı. Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine o noktaya giden polisler, 16 kişinin bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda öldürülen bir teröriste yazılmış olan sözde şarkıyı söylediklerini tespit etti. Söz konusu kişilerin hain terörist başı Abdullah Öcalan'ın lehine sloganlar attıkları da belirlendi. 16 kişi "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.