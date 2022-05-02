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Giriş Tarihi: 2.5.2022 22:57

Terörist başı lehine slogan attılar! Vatandaşların ihbarıyla hepsi gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Terörist başı lehine slogan attılar! Vatandaşların ihbarıyla hepsi gözaltına alındı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bölücü terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda öldürülen bir teröriste yazılmış olan sözde şarkıyı söyleyen ve terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan 16 kişi, duyarlı vatandaşların ihbarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; Beyoğlu İlçesine bağlı İstiklal Caddesi'nin üzerinde akşam saat 17.35 sıralarında sözde şarkı söyleyerek bölücü terör örgütü PKK'nın propogandasını yaptıkları saptanan kişileri gözaltına aldı. Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine o noktaya giden polisler, 16 kişinin bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda öldürülen bir teröriste yazılmış olan sözde şarkıyı söylediklerini tespit etti. Söz konusu kişilerin hain terörist başı Abdullah Öcalan'ın lehine sloganlar attıkları da belirlendi. 16 kişi "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Terörist başı lehine slogan attılar! Vatandaşların ihbarıyla hepsi gözaltına alındı
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