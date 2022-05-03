2100 rakımda bayram namazı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda, Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât ve korucularla iftar birlikte yaptı ve kahramanlarla bayramlaştı.İftar programımda konuşan Bakan Soylu, eski Türkiye döneminde, "Amerika ne der, Batı ne der" diye bakıldığını anımsatan Soylu, "Türkiye'nin büyük bir irade ve özgüvene sahiptir. Eren Abluka ve Pençe-Kilit operasyonları başarıyla sürüyor. PKK terör örgütünü tarihe gömen nesil olarak adlandırılacaksınız. Tuşimiya'yı Allah şahittir ki kevgire çevireceğiz. Hiçbir terör örgütü dünyada devlet kurmuş değildir. Onların sonu yok olmaktır ve yok edeceğiz. Onları yok etme madalyası sizin boynunuza takılacaktır, buna inancım tamdır. Cudi'yi, evlatlarımızın şehit olduğu Tuşimiya'yı Allah şahittir ki kevgire çevireceğiz. Onlara karşı intikam hissimizin soğuyacağını düşünenler aldanmaktadırlar. Üç aylık hamileyken eşini kaybeden ve 'Vatan sağ olsun.' diyen o yüce Anadolu kadınına hesabını veremeyiz, bu kadar basit" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Bakan Soylu, Şırnak'taki programının ardından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçti. Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki polis ve jandarma kontrol noktalarını denetleyen Bakan Soylu, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Soylu, bayram namazını Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Zirvin Tepe Düz Tepe Üs Bölgesi'nde kıldı, askerlerle bayramlaştı. Durak Köyünde de vatandaşlarla buluştu.