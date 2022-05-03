Bir elektrik algısı daha çöktü

Elektrik faturası üzerinden algı oluşturmaya çalışan CHP, bu kez de Denizli'de ortaya çıktı. İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çivril ilçesinde yaşayan kısmi felçli, şeker ve KOAH hastası Ünal Güldal (73) ile birlikte kamera karşısına geçerek, 3 aydır faturasını ödeyemediğini, bu nedenle de elektriğinin kesildiğini öne sürüp, "Kullanmak zorunda olduğu tıbbi cihazı köy kahvesine taşıyarak burada prize takabiliyor. Ödeyecek gücü yok" açıklamasında bulundu. Ünal Güldal'da, elektrik faturasını ödeyemediği için solunum cihazını kahveye götürüp taktığını söyleyerek, evdeki boş buzdolabını gösterip "Yiyecek vardı, bitti. Bitince alıp yerine koyamadım. Başka ne yapabilirim ki" dedi.Ancak gerçekler ve oluşturulmak istenen algı, kısa sürede ortaya çıktı. 500 TL elektrik faturasının ödeyemediği için elektriğinin kesildiğini öne süren Güldal'ın, "Solunum cihazını götürüp takıyorum" dediği köy kahvesinin sahibi kendi üzerinde kayıtlı olduğu ve küçük oğlu Ramazan Güldal tarafından işletildiği, büyük oğlu Ömer Güldal'ın belediyeden emekli olduğu, kızının ise yurt dışında bulunduğu, dolayısıyla 500 liralık borcu ödeyemeyecek durumda olmadığı belirlendi. BAĞKUR emeklisi olan Ünal Güldal'ın 3 bin 292 TL emekli maaşı aldığı, köy kahvesinin kendisine ait olması nedeniyle vergi mükellefi olduğu, 20 dönüm şeftali ve elma bahçesi, 445 metre kare ev, 1989 model bir otomobili bulunduğu, hanenin aylık ortalama gelirinin 6 bin 792 TL olduğu tespit edildi.Güldal'ın ayrıca kendisinden 15 yaş küçük Azeri uyruklu Zahide Jabbarova ile birlikte yaşadığı, oğlu Ömer Güldal'ın 3 hafta önce sıfır traktör aldığı ortaya çıktı. Güldal'ın torunlarının haberinin çıkmasının ardından utançlarından okula bile gidemedikleri belirtildi. Ayrıca kaymakamlığa, hastalığıyla ilgili rapor sunması halinde elektriklerinin kesilmediği ancak Ünal Güldal'ın böyle bir başvurusunun da bulunmadığı, üstelik elektriğinin 1 gün içinde kesilip bir kaç saat sonrada açıldığı belirlendi. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Genel başkanlarının yaptığı yalanlarına bir yenisi daha eklendi" dedi.