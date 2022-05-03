Bu kadarı vicdansızlık

Bilecik'te eşiyle birlikte huzurevinde yaşayan ve zihinsel engelli bir çocuğu bulunan kanser hastası Nejla Kaygısız (70), tedavisi için zaman zaman Eskişehir'e gidiyordu. Son olarak, yine tedavi için Eskişehir'e gidip geri dönen Kaygısız, bir süre sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine gönderilen zarfı açınca, hayatının şokunu yaşadı.Belediyenin, biletsiz yolculuk yaptığı gerekçesiyle 427 TL ceza kestiği ihbarnameyi gören Kaygısız gözyaşlarına boğuldu. Eskişehir Belediyesinden gönderilen ihbarname evrakında, "Kabahat işlediği" belirtilen Nejla Kaygısız'ın 1608 sayılı kanunun 5328 S.K maddelerine aykırı olarak kamu güvenliği ve kamu düzenine uygun olarak verilen emre uymadığı, ilgili emirlere aykırı etmek suçunu işlediği belirtildi.