Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! O hesaplara inceleme başlatıldı

Emniyet'ten yapılan açıklamada, provokatif görüntüler ile kendilerini 'Afgan, Pakistanlı' hesaplar gibi göstererek iç karşılık çıkarmaya yönelik paylaşımlara inceleme başlatıldığı belirtildi.

"GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLATILMIŞTIR"

Emniyet'ten yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.