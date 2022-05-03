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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Erdoğan liderlerle telefonda bayramlaştı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Erdoğan liderlerle telefonda bayramlaştı
Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog da Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
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Erdoğan liderlerle telefonda bayramlaştı
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