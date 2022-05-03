Eren’imsiz 9’uncu bayram

Trabzon Maçka'da 2017'de PKK'lılar tarafından 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül'ün ailesi, bayram sabahı mezarlığa koştu. Anne Ayşe Bülbül, ağabeyleri Arif, Emrah ve Çağlar, kız kardeşi Zeynep, Neyzanur, Figen, Yeter, Gizem, Esma ve Sonay Çamurcu Eren'in mezarı başında dua etti. Anne Bülbül, "Erenimsiz 9'uncu bayram. Harçlıklarıyla bana hediye alıp getirecek diye hâlâ bekliyorum. O'nu çok özledim. Bayramda diğer çocuklarım, gelinlerim, torunlarım, hepsi geldi. Fakat Erenim elimi öpmedi, bana sarılamadı" dedi.