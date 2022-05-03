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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Eren’imsiz 9’uncu bayram

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Eren’imsiz 9’uncu bayram
Trabzon Maçka'da 2017'de PKK'lılar tarafından 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül'ün ailesi, bayram sabahı mezarlığa koştu. Anne Ayşe Bülbül, ağabeyleri Arif, Emrah ve Çağlar, kız kardeşi Zeynep, Neyzanur, Figen, Yeter, Gizem, Esma ve Sonay Çamurcu Eren'in mezarı başında dua etti. Anne Bülbül, "Erenimsiz 9'uncu bayram. Harçlıklarıyla bana hediye alıp getirecek diye hâlâ bekliyorum. O'nu çok özledim. Bayramda diğer çocuklarım, gelinlerim, torunlarım, hepsi geldi. Fakat Erenim elimi öpmedi, bana sarılamadı" dedi.
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Eren’imsiz 9’uncu bayram
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