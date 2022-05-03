Gezi eylemcilerinin terör bağlantıları tespit edildi

Ankara'da Gezi Parkı odaklı eylemlere katılan 26 kişi hakkında açılan davada daha önce 25 sanığın terör örgütü üyeliğinden beraatini isteyen Cumhuriyet savcısı, dosyaya giren bilgi ve belgeler doğrultusunda mahkemeye ek mütalaa verdi. Savcı, bu kez sanıkların terör örgütleri ile bağlantılarının tespit edildiğini belirterek, örgüt üyeliğinden cezalandırılmalarını talep etti. İstanbul'da 27 Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı olayları 31 Mayıs 2013'te Ankara'ya sıçramıştı. Olaylara karışan 26 kişi hakkında 'Terör örgütüne üye olmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Görevi yaptırmamak için direnmek', 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Mala zarar vermek' suçlarından dava açılmıştı.