Jandarma Genel Komutanı Çetin: Bayramda 208 bin personelle yollardayız

Trafik noktasına gelen yolcu otobüsüne de binen Orgeneral Çetin, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı. Ramazan Bayramı'nda alınan trafik tedbirlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Çetin, "Bayramda kazasız, belasız, vukuatsız bir bayram geçirmek için sürücülerimizi, yolcularımızı, trafik kuralları yönünden bilinçlendirmek, uyarmak, trafik güvenliğini sağlamak için yaklaşık 208 bin kişi yollardayız. Bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde kazasız, belasız, vukuatsız, trafikte seyahat etmesi, trafik kurallarına uyarak seyahat etmesi için kendilerine buralarda uyarlarda bulunuyoruz. Özellikle bayram süresince bu bayramda, 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla sürücülerimizi uyarmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bütün kontrol ettiğimiz araçlarda sürücülerimiz maşallah hepsinin de kurallara uyduğunu gördük. Vatandaşlarımız bu konuda oldukça bilinçli. Biz bundan çok memnuniyet duyuyoruz. Burada jandarma ve polis trafik ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve malını korumak için yollardayız. Sürücülerimizin dikkati dolayısıyla kendilerine teşekkür ederek iyi bayramlar diliyorum. Bu Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğundu, bugün ikinci gün olduğu için biraz seyrekleşti. Sürücülerimizin çok iyi bir şekilde trafik işaret ve kurallarına uyması bizleri mutlu etmiştir" diye konuştu.