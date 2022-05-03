Kılıçdaroğlu CHP’ye yakışmıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türk milletinin bayramını kutladı. Yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, şunları söyledi:İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura ve kardeşliğe kavuşur, böylelikle terör belasından kurtulmuş olur.(CHP lideri) Kılıçdaroğlu Bey'in son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü siyasi bir kurum olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına yakışmamaktadır. Bir taraftan Türkiye'nin kurucu partisi olacağınızı iddia edeceksiniz, öbür taraftan Atatürk'e büyük ölçüde 'tek başınıza sahip çıktığınız' iddiasını taşıyacaksınız, öbür taraftan da Atatürk'ün ortaya koyduğu ve milletimizin ortak değerlerini tahrip eden her türlü konuşmayı rahatlıkla yapabileceksiniz.Eğer Nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya'da özel dostları vardır, o dostlarından gerekli bilgileri alabilirler. Altılı masa bir hikâye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin siyahbeyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu, altılı masanın öyle bir sonuç alacağına inanmıyorum.Ukrayna-Rusya Savaşı'nda dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları, duruşları dikkate aldığı zaman (Ukrayna lideri) Zelenski'nin Türk milletine, Türk devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım. Batının tahrikleriyle bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak doğru değildir.Bugün için Rusya-Ukrayna Savaşı'nı İstanbul Barış Projesi ile çözmeye yönelen tek ülke Türkiye'dir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı 40'ın üzerinde devlet yöneticisiyle yaptığı temaslarla bunu gerçekleştirmek istemektedir. Yakında bunu başaracağına inanıyorum. Zelenskiy, Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur.Öte yadan MHP lideri Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle yayımladığı mesajda da "Vatan, millet ve devletten taviz verilmeyecek" ifadesini kullandı.