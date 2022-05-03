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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Sana çok sevdiğin üniformanı getirdim cennet kokulu kızım

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sana çok sevdiğin üniformanı getirdim cennet kokulu kızım
15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekât komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, kızından ayrı 6. bayramı yine şehitlikte karşıladı. Cennet'in, Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki kabri başında üniformasına sarılarak ağlayan şehit annesi, "Cennet kokulu kızım. Sen bu dünyadan şehit olarak bir melek gibi uçup gittin. Ama giderken bize de büyük bir onur ve şeref bıraktın. Bak sana o çok sevdiğin polis üniformanı yine getirdim. Üzerinde hala kokun var. Üniformanı koklayınca sanki seni içime çekiyorum" dedi.
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Sana çok sevdiğin üniformanı getirdim cennet kokulu kızım
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